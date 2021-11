Rund 100 Jugendliche prügeln sich am Aasee in Münster

Münster (dpa/lnw)

Rund 100 Jugendliche haben sich am Aasee in Münster eine Schlägerei geliefert. Die jungen Menschen hätten sich wahrscheinlich zum Feiern getroffen, bei steigendem Alkoholpegel sei die Lage dann offenbar eskaliert, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei am Freitagabend hätten einer Mitteilung zufolge kleinere Gruppen die Flucht ergriffen. Es habe eine aufgebrachte, aggressive Stimmung geherrscht. Die Polizistinnen und Polizisten kontrollierten die noch anwesenden Menschen und forderten sie zum Verlassen des Platzes auf.

