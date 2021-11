Rund 200 Jugendliche randalieren zu Halloween in Dortmund

Dortmund (dpa)

Die Polizei hat in Dortmund eine Halloween-Randale von rund 200 Jugendlichen aufgelöst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen sie am Sonntagabend Autos mit Eiern und Mehl sowie Steinen beworfen haben. Den Einsatzkräften war gemeldet worden, dass in der Nähe eines Einkaufszentrums massiv Pyrotechnik gezündet werde. Beim Eintreffen der Beamten hatten sich dort bis zu 200 Jugendliche versammelt. Mit Eiern und Mehl bewarfen sie einen Streifenwagen und weitere Fahrzeuge. Mehrere Personen sollen zudem mit Steinen auf Busse und Bahnen gezielt haben. Einige Randalierer trugen während der Taten Sturmhauben. Ein Jugendlicher soll einen Polizisten attackiert haben. Gegen ihn werde wegen Körperverletzung ermittelt. Schließlich seien die Jugendlichen in kleineren Gruppen davongelaufen.

Von dpa