Rund 200 Kinder werden bei Kirchenfest am Rhein getauft

Normalerweise wird ein Baby in der Kirche getauft. Dass eine Taufe auch anders ablaufen kann, will die Evangelische Kirche in Köln zeigen: Dort wollen Pfarrerinnen und Pfarrer bei einem großen Fest gleich 200 Kinder taufen.

Bei einem Tauffest auf den Kölner Rheinwiesen sollen heute rund 200 Kinder getauft werden. Der Evangelische Kirchenverband Köln und Region rechnet mit mehr als 3500 Besuchern. Unter dem Motto «Vielfalt feiern» sollen etwa 40 Pfarrerinnen und Pfarrer verschiedener Gemeinden die Kinder in einem Gottesdienst taufen. Zuvor gibt es ein Rahmenprogramm, das von Ralph Caspers (bekannt aus dem WDR-Wissensmagazin «Wissen macht Ah!») moderiert wird. Auf der Wiese kann gepicknickt werden.

Durch das Sakrament der Taufe wird ein Mensch - meistens schon als Baby - in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen. In der Regel wird die Taufe mit einem Gottesdienst in einer Kirche gefeiert. Zu dem Tauffest im Rheinpark sind nach Angaben der Veranstalter alle eingeladen, die dieses Ereignis gerne in großer Gemeinschaft feiern wollen.