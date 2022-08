Rund 7300 Messerstraftaten in anderthalb Jahren in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zwischen Anfang Januar 2021 und Ende Juni 2022 hat die Polizei in NRW 7371 Straftaten mit dem Tatmittel «Stichwaffe» registriert. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2022 könnten sich aber noch verändern, so das Innenministerium in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD im Landtag.

Von dpa