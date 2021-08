Ruß nach Reifenlagerbrand in Bochum: Schulen geschlossen

Dichter Qualm über Teilen von Bochum: Direkt neben der Autobahn 40 bricht am frühen Dienstagmorgen ein Brand in einem Reifenlager aus. Wegen der Rußentwicklung und des Brandgeruchs schließen vorsichtshalber mehrere Schulen.

Nach einem Brand in einem Reifenlager sind am Dienstag in Bochum wegen der Rußentwicklung mehrere Schulen geschlossen worden. Zeitweilig habe eine «massive Rauchwolke» über der Stadt gestanden, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr. Es werde empfohlen, verunreinigtes Gemüse aus dem eigenen Garten nicht zu verzehren, teilte die Feuerwehr am Vormittag mit.

Das Landesamt für Umwelt erklärte, von dem Ruß gehe keine gesundheitliche Gefahr aus. Jedoch sollten kontaminierte Außenbereiche von Schulen und Kindergärten gemieden werden. Verschmutzte Flächen könnten mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gesäubert werden.

Die Feldsieper Schule in der Nähe der Brandstelle habe auf Anweisung der Feuerwehr geschlossen, mindestens vier weitere Schulen hätten den Unterricht abgesagt, weil sie wegen der Geruchsbelästigung nicht mehr wie vorgeschrieben lüften konnten, sagte ein Stadtsprecher. Eine weitere Schule sei auf Online-Unterricht ausgewichen. Die viel befahrene A40 bei Bochum-Hamme wurde am Dienstagmorgen für Stunden zunächst in beide Richtungen gesperrt. Es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Gegen 6.49 Uhr gab die Polizei die Strecke in Richtung Essen wieder frei, in Richtung Dortmund blieb sie laut Polizei vorerst gesperrt, bis ein Sachverständiger die Fahrbahn auf Schäden untersucht habe, sagte ein Sprecher.

Der Brand war um 1.58 Uhr gemeldet worden. Auf rund 1600 Quadratmetern in dem Reifenlager brannten laut Feuerwehr Hunderte Autoreifen. Rund 180 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie hatten am Morgen die Flammen unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten sollten aber noch Stunden dauern. «Das flammt immer wieder auf», sagte der Feuerwehrsprecher.

Über die Warn-App Nina bat die Feuerwehr in der Nacht Bewohner der Stadt, Türen und Fenster zum Schutz gegen Geruchsbelästigung und Rauch geschlossen zu halten.

Ab 2.25 Uhr sperrte die Polizei die A40 in beide Richtungen, weil dichter Qualm die Sicht behinderte und Autofahrer Flammen in unmittelbarer Nähe der Autobahn meldeten, wie ein Polizeisprecher berichtete. Auch der Bahnverkehr der Linie RB 46, Gelsenkirchen nach Bochum, wurde zeitweise eingestellt.

In demselben Reifenlager war bereits Ende vergangenen Jahres ein Brand ausgebrochen. Zur Brandursache gab es noch keine Informationen.