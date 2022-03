Russische Badminton-Spieler: Ausschluss von den German Open

Mülheim/Ruhr (dpa)

Der Badminton-Weltverband (BWF) hat am Dienstag den Ausschluss aller russischen und weißrussischen Sportler von internationalen Turnieren verkündet. Erstes betroffenes Turnier sind die German Open, die in der kommenden Woche in Mülheim/Ruhr ausgetragen werden. Bei der mit 180.000 US-Dollar dotierten World-Tour-Veranstaltung sind sieben russische Sportlerinnen und Sportler gemeldet, unter anderem die Doppel-Europameister Waldimir Iwanow und Iwan Sozonow.

Von dpa