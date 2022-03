Russische Handelsgesellschaft: Demonstranten besetzen Haus

Köln (dpa/lnw)

In Köln-Sülz haben Demonstranten am Samstagmorgen ein leer stehendes Haus einer russischen Handelsgesellschaft besetzt. Am Balkon befestigten sie Plakate mit der Aufschrift «Mehr Wohnraum! Nein zum Krieg!», wie die Polizei mitteilte.

Von dpa