Russischer Torhüter Lunjow vor Wechsel zu Leverkusen

Torhüter Andrej Lunjow steht vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Wie die russische Nationalmannschaft am Freitag mitteilte, soll der zurzeit vereinslose 29 Jahre alte Schlussmann beim Fußball-Bundesligisten einen Zweijahresvertrag unterschrieben haben. «Wir freuen uns auf die fantastischen Paraden in der Bundesliga von Andrej und gratulieren zum Wechsel», hieß es in der Mitteilung. Lunjow hatte 2018 zum WM-Kader der «Sbornaja» gehört, war aber wenige Tage vor der aktuellen EM von Trainer Stanislaw Tschertschessow aus dem Aufgebot gestrichen worden. Sein Vertrag bei Zenit St. Petersburg war vor wenigen Tagen ausgelaufen.