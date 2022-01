RW Essen baut Tabellenspitze aus: 2:1 gegen Wuppertal

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rot-Weiss Essen ist im Aufstiegskampf zur 3. Fußball-Liga ein nahezu perfekter Start in den zweiten Saisonabschnitt gelungen. Im ersten Match nach der Winterpause bezwang die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart am Sonntag im Topspiel in der Regionalliga West den Tabellenzweiten Wuppertaler SV mit 2:1 (2:1) und baute den Vorsprung auf den Verfolger auf vier Punkte aus. Essen (50 Punkte) ist zudem noch mit einer Partie im Rückstand.

Von dpa