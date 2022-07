RWE: Beitrag zur Versorgungssicherheit durch Braunkohle

Essen (dpa)

Der Energiekonzern RWE stellt sich auf die angekündigte Aktivierung der Braunkohle-Reserve ein. «Wir bereiten uns darauf vor, mit unseren Braunkohle-Blöcken einen zusätzlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland zu leisten», teilte der Konzern der Finanznachrichten-Agentur dpa-AFX am Donnerstag auf Nachfrage mit. Die Bundesregierung hatte zuvor mitgeteilt, zum 1. Oktober die Braunkohle-Reserve aktivieren zu wollen. Bisher ist dies bereits bei der Reserve bei Steinkohlekraftwerken der Fall. Ziel ist es, so die Gasspeicher voller zu bekommen.

Von dpa