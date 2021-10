RWE-Chef will mehr Gaskraftwerke: Anlagen unter Preisdruck

Düsseldorf (dpa)

Der Chef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, fordert den Bau neuer Gaskraftwerke zur Sicherung der Stromversorgung in Deutschland. «Wir brauchen in Deutschland ungefähr 20 bis 30 Gigawatt neue Gaskraftwerke», sagte Krebber in einem am Freitag veröffentlichten Podcast der «Wirtschaftswoche». Das würde bis zu einer Verdopplung der bisherigen Kapazitäten entsprechen. Die installierte Leistung von Gaskraftwerken in Deutschland betrug 2019 rund 30 Gigawatt.

Von dpa