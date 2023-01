RWE: Entscheidung über Reservebetrieb liegt bei Politik

Essen (dpa/lnw)

Der Kraftwerksbetreiber RWE hat betont, dass die Entscheidung über einen möglichen Reservebetrieb von Braunkohlekraftwerken nach dem Kohleausstieg 2030 bei der Politik liegt. «Ob und in welchem Umfang eine solche Reserve erforderlich werden könnte, entscheidet nicht das Unternehmen. Diese Entscheidung obliegt allein der Politik», sagte ein Sprecher des Energiekonzerns am Donnerstag. «Sollte eine Reserve erforderlich werden, ist dafür auch die erforderliche Kohle bereitzustellen.» RWE rechne dafür mit rund 50 Millionen Tonnen Braunkohle. Diese Menge ist nach seinen Angaben bereits in dem Anfang Oktober zwischen Land, Bund und RWE vereinbarten Kohlevorrat von 280 Millionen Tonnen enthalten.

Von dpa