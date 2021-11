RWI-Prognose: 3 Prozent Wirtschaftswachstum in NRW 2021

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen hat sich in den vergangenen Monaten etwas besser entwickelt als im Bund. Das geht aus dem Konjunkturbericht des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Demnach erwarten die Fachleute in diesem Jahr in NRW ein Wachstum von 3 Prozent und damit etwas mehr als im Bund, wo mit 2,8 Prozent gerechnet wird.

Von dpa