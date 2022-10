S-Bahn kollidiert mit Gegenständen auf Gleisen: Ermittlungen

Zu den Kollisionen sei es am Samstagabend kurz hinter dem Hauptbahnhof in Oberhausen gekommen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der Zug wurde beschädigt, rund 180 Reisende blieben aber unverletzt. Die Strecke musste gesperrt werden. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf. Sie geht davon aus, dass die Gegenstände auf die Gleise gelegt worden waren.