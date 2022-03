Sänger Hüftgold plant Abschiedsspiel für Werner Hansch

Bad Vilbel (dpa)

Partyschlager-Sänger Ikke Hüftgold organisiert ein Abschiedsspiel für Sportreporter-Legende Werner Hansch (83). «Wir machen jetzt für ihn sein Abschiedsspiel, weil ich gesagt hab': Werner, jeder gute Fußballer kriegt ein Abschiedsspiel, nur du nicht», sagte Hüftgold alias Matthias Distel (45) in der aktuellen Podcast-Folge von «Bülents kronke Welt der Musik» von Hit Radio FFH, die seit Freitag abrufbar ist. Das Benefizspiel sei für den 6. Juni in der Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen geplant.

Von dpa