Salmonellen-Gefahr: Hersteller ruft veganen Salat zurück

Neuss (dpa)

Wegen einer möglichen Belastung mit Salmonellen ruft der Hersteller Natsu Foods aus Neuss in Nordrhein-Westfalen den veganen Salat «Quinoa Nuts» zurück. Der Anbieter erklärte am Freitag in seinem Rückruf, dass «dieser Keim Magendarm-Erkrankungen und bei sensiblen Personengruppen unter Umständen eine ernste Erkrankung (Salmonellose) auslösen» kann.

