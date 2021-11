Satirepreis Prix Pantheon an Oliver Kalkofe

Bonn (dpa)

Der Komiker Oliver Kalkofe ist mit dem Satirepreis Prix Pantheon 2021 ausgezeichnet worden. Wie das Bonner Pantheon-Theater am Donnerstag mitteilte, erhielt der 56-Jährige den Ehrenpreis in der Kategorie «Reif und Bekloppt», dotiert mit 4000 Euro. Laudator Bastian Pastewka lobte Kalkofe als einen Meister seines Fachs, der «sein ganzes Leben ohne Not der Satire hingegeben hat und sich selbst dabei als das Furunkel am Arsch der Fernsehunterhaltung» bezeichne. Der Jurypreis in der Kategorie «Frühreif und Verdorben» ging an die Kabarettistin Eva Karl Faltermeier (38). Die Jury-Vorsitzende Gerburg Jahnke urteilte: «Es macht so eine Freude, wenn eine kluge Frau böse wird.»

Von dpa