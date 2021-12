Sauerlandlinie mindestens bis Mitte nächste Woche gesperrt

Hagen (dpa/lnw)

Die Vollsperrung der Sauerlandlinie bei Lüdenscheid bleibt vorerst bis Mitte nächster Woche bestehen. Grund ist ein entdeckter Schaden an der Talbrücke Rahmede. Experten prüfen jetzt, ob es an der Konstruktion weitere strukturelle Schäden gibt, wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Freitag bei einer Pressekonferenz mitteilte. Vom Ergebnis hängt ab, ob und in welcher Form wieder Pkw- und Lkw-Verkehr zugelassen werden kann, teilte Elfriede Sauerwein-Braksiek, die Direktorin der Niederlassung Westfalen, mit.

Von dpa