Der SC Paderborn plant in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem 20 Jahre alten Justus Henke. Der Abwehrspieler, der aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Vereins stammt, hat einen Profivertrag über zwei Jahre beim SC Paderborn unterschrieben. Das teilte der ostwestfälische Club am Mittwoch mit. Henke hatte zuletzt am Trainingslager des Profikaders im niederländischen Garderen teilgenommen.