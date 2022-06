Schalke verlängert mit Langer und verpflichtet Heekeren

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 plant nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga weiter mit Torhüter Michael Langer. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 37 Jahre alten Österreicher um ein Jahr bis am Abschluss der nächsten Saison verlängert. Der Keeper geht damit in seine sechste Spielzeit für Schalke 04.

Von dpa