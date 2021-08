Schalke verleiht Kabak an Norwich City

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 gibt Abwehrspieler Ozan Kabak an den englischen Premier-League-Club Norwich City ab. Der 21 Jahre alte türkische Nationalspieler wechsele auf Leihbasis für diese Saison zum Team von Trainer Daniel Farke, teilte der Revierverein am Montagabend mit. Zudem sei eine Kaufoption vereinbart worden, die unter bestimmten Bedingungen zu einer Kaufpflicht werde. Kabak war in der ersten Jahreshälfte an den FC Liverpool verliehen worden.

Zuvor hatten die finanziell angeschlagenen Schalker bereits Can Bozdogan an Besiktas Istanbul ausgeliehen, der türkische Spitzenclub kann den Mittelfeldspieler anschließend ebenfalls kaufen. Auch Amine Harit darf den Bundesliga-Absteiger bis zum Ende der Transferphase am Dienstag verlassen.