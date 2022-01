Schalke verpflichtet Abwehrspieler Vindheim auf Leihbasis

Der bei SK Brann Bergen ausgebildete Vindheim hatte mit Malmö FF 2016 und 2017 die schwedische Meisterschaft gewonnen. 2019 wechselte er zum tschechischen Club Sparta Prag, mit dem er in der laufenden Saison an der Europa League teilnahm und dabei dreimal zum Einsatz kam. Am 18. November 2020 hatte Vindheim gegen Österreich sein Debüt in der norwegischen Nationalmannschaft gefeiert.