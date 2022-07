Schalker Mendyl wechselt nach Belgien zu OH Leuven

Gelsenkirchen (dpa)

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 und Hamza Mendyl gehen zukünftig getrennte Wege. Der 24 Jahre alte marokkanische Nationalspieler, der zuletzt an den türkischen Club Gaziantep FK verliehen war, schließt sich dem belgischen Erstliga-Club OH Leuven an. Das teilte Schalke am Dienstag mit. Mendyl, der noch einen Vertrag bis 2023 hatte, war 2018 vom OSC Lille verpflichtet worden und absolvierte für den Revierclub nur 21 Pflichtspiele.

Von dpa