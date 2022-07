Schalker Pálsson vor Wechsel in die USA

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Beim FC Schalke 04 bahnt sich der Abschied von Victor Pálsson an. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler, Leistungsträger und Vize-Kapitän in der Aufstiegssaison, steht vor einem Wechsel in die USA. Er befinde sich bereits zu Verhandlungen und Untersuchungen beim MLS-Verein Washington D.C.. Pálsson Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger läuft noch ein Jahr. Sportvorstand Peter Knäbel bestätigte dies am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung.

Von dpa