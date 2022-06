Schalker Wouters ein weiteres Jahr an Mechelen verliehen

Gelsenkirchen (dpa)

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 hat Defensivspieler Dries Wouters für ein weiteres Jahr an den KV Mechelen verliehen. Dies teilte der Revierclub am Montag mit. Wouters, der im Sommer 2021 vom KRC Genk verpflichtet wurde und einen Vertrag bis 2024 beim FC Schalke hat, spielt als Leihspieler seit Januar 2021 beim belgischen Fußballclub in Mechelen.

Von dpa