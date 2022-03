Schalkes Pieringer erleidet Jochbeinbruch

Das teilten die Schalker am Freitagabend mit. Der 22 Jahre alte Angreifer zog sich die Verletzung den Angaben zufolge am Donnerstag in einem Testspiel gegen den FC Utrecht (1:0) zu. Pieringer war zur Halbzeit ausgewechselt worden. Wie lange Pieringer ausfällt, ist noch unklar. Das weitere Vorgehen soll in den kommenden Tagen geklärt werden.