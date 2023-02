Scharrenbach nun doch wieder als Zeugin im Flut-Ausschuss

Kommunalministerin Ina Scharrenbach sagt am Dienstag (10 Uhr) erneut als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss «Hochwasserkatastrophe» des nordrhein-westfälischen Landtags aus. Die CDU-Politikerin soll vor dem Hintergrund der Starkregenereignisse im Juli 2021 unter anderem Fragen zu Zuständigkeiten ihres Ministeriums beantworten. Über einen im vergangenen Monat kurzfristig abgesagten Auftritt der Ministerin im Ausschuss hatte es Unstimmigkeiten zwischen Regierungsfraktionen und Opposition gegeben.

Das Hochwasser am 14./15. Juli 2021 war die größte Naturkatastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Bei der Jahrhundertflut waren allein in NRW 49 Menschen gestorben. Zehntausende Menschen in rund 180 Kommunen waren hier betroffen.

Der Düsseldorfer Landtag hatte mit Beginn der neuen Wahlperiode den zuvor bereits laufenden Untersuchungsausschuss erneut aufgelegt. Die Ministerin hatte dort bereits vor einem Jahr Stellung zu dem Vorwurf beziehen müssen, nicht alle Dokumente geliefert zu haben. Scharrenbach hatte ausgesagt, dem Gremium liege alles vor, was sich auf den Untersuchungsgegenstand der Gefahrenabwehr beziehe.

Jetzt gibt es erneut Streit um die Vollständigkeit der Akten. Ende Januar war eine geplante Sondersitzung des Untersuchungsausschusses kurzfristig abgesagt worden, nachdem Scharrenbach dort nicht erscheinen wollte. Die Ministerin hatte unter anderem argumentiert, ihr Haus habe bereits umfangreiche Unterlagen geliefert. Sollte etwas fehlen, könne eine Zusammenstellung entsprechender Anforderungen im Ministerium geprüft werden.