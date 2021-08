Scharrenbach: Vereinfachung beim europäischen Vergaberecht

Für den anstehenden Wiederaufbau in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten fordert Nordrhein-Westfalens Bauministerin eine Vereinfachung beim europäischen Vergaberecht. «Die Kommunen sind ansonsten mit ihren wenigen Mitarbeitern überfordert», sagte Ina Scharrenbach (CDU) am Dienstag in Berlin nach einer Kabinettssitzung in der Hauptstadt.

Beim Wiederaufbau der Gebäude müssten hochwassermindernde Maßnahmen genauso berücksichtigt werden wie die Klimaneutralität, sagte Scharrenbach.

Bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli starben in Nordrhein-Westfalen nach bisherigem Stand 49 Menschen. Es entstanden nach ersten Schätzungen Schäden in Höhe von 13 Milliarden Euro.