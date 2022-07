Schaumteppich auf Autobahn: Feuerwehr löscht brennenden Müll

Titz (dpa/lnw)

Schaumteppich auf der Autobahn 44 bei Titz: Nach einem Unfall mit einem Mülltransporter, dessen Anhänger in Brand geraten ist, hat die Feuerwehr am Freitagmittag großflächig Schaum zum Ersticken des Feuers eingesetzt. Dabei bot sich den Vorbeifahrenden am Fahrbahnrand ein scheinbar winterliches Bild mitten im Hochsommer. Die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Nachmittag, wie ein Polizeisprecher sagte.

Von dpa