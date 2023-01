Scheidender NRW-FDP-Chef ruft Partei zum Zusammenhalt auf

Bielefeld (dpa/lnw)

Der scheidende nordrhein-westfälische FDP-Landesparteivorsitzende Joachim Stamp hat die Liberalen zum Zusammenhalt aufgerufen, um auch den FDP-Bundesministern in der Ampel-Koalition den Rücken zu stärken. «Wir sollten uns nicht dauernd dafür rechtfertigen, dass wir regieren, sondern wir sollten unsere Erfolge in den Vordergrund stellen», sagte Stamp am Samstag beim Landesparteitag der NRW-FDP mit Blick auf die Liberalen im Bund.

Von dpa