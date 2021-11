Schimanski-«Tatort»: Vier weitere Folgen in HD

Schauspieler Götz George in seiner Paraderolle als Schimanski am Rande von Dreharbeiten.

Los geht es am 7. Dezember (22.15 Uhr) mit der Folge «Doppelspiel», wie der WDR am Freitag mitteilte. An den darauffolgenden Dienstagen geht es zur selben Sendezeit weiter mit «Der Tausch» (14.12.), «Freunde» (21.12) und «Spielverderber» (28.12.). Die restlichen 14 Folgen und zwei Kinofilme mit dem Duisburger Kult-Kommissar Horst Schimanski (Götz George) würden derzeit nach und nach digital restauriert und sollen dann 2022 in HD gezeigt werden.