Schläge vor Club: 47-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einer Auseinandersetzung vor einem Club in der Düsseldorfer Altstadt ist das 47 Jahre alte Opfer tot. Der Mann sei am Freitagmorgen in einem Krankenhaus gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 23 Jahre alte Tatverdächtige kam demnach wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft.

Von dpa