Schlag gegen bandenmäßigen Computerbetrug: Festnahme in Bonn

Leipzig/Bonn (dpa)

Die Leipziger Polizei ist gegen bandenmäßigen Computerbetrug vorgegangen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig sind in der vergangenen Woche drei Wohn- und Geschäftsräume sowie mehrere Fahrzeuge in Bonn durchsucht worden, wie Polizei Leipzig am Montag mitteilte. Dabei seien mehrere Smartphones, ein Computer, verschiedene Dokumente sowie mehr als 53.000 Euro Bargeld beschlagnahmt worden. Ein 24-Jähriger, der die Taten koordiniert haben soll, wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Von dpa