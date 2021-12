Schlechte Noten für die Politik - Parteien genießen wenig Vertrauen

Die regionalen Unterschiede in der Bewertung sind deutlich. Während die Zustimmung in der Eifel mit 19 Prozent sehr niedrig ausfällt, ist sie in Ostwestfalen, am Linken Niederrhein (je 36 Prozent) und im Münsterland (38 Prozent) am höchsten.

Interessant: Von den Anhängern der CDU sind 73 Prozent mit der Landesregierung zufrieden, bei den FDP-Sympathisanten sind es nur 39 Prozent. In NRW regiert eine schwarz-gelbe Koalition.

Wenig Vertrauen der Wähler

Ebenso wenig schmeichelhaft sieht der Vergleich zwischen Wüst und SPD-Op­positionsführer Thomas Kutschaty aus. Könnte in NRW der Regierungschef direkt gewählt werden, entschieden sich derzeit 64 Prozent für kei­nen von beiden. Wüst bekäme allerdings mit 24 Prozent fast doppelt so viele Stimmen, wie sein Herausforderer von der SPD.

Mit Blick auf diese Umfrageergebnisse verwundert es nicht, dass über die Hälfte der Befragten derzeit auch keiner Partei zutrauen, mit den Problemen des Landes fertigzuwerden. Die CDU kommt hier auf 18 Prozent Zustimmung, die SPD auf 13. Grünen und FDP traut mit 5 ­beziehungsweise 4 Prozent eigentlich niemand landespolitische Kompetenz zu.

Frage nach der Koalitionspräferenz

Während 71 Prozent der CDU-nahen Befragten erklären, ihre Partei könne die Probleme im Land lösen, sind es überraschenderweise aufseiten der Genossen nur 50 Prozent, die ihrer Partei eine solche Kompetenz zusprechen.

Bleibt die Frage nach der Koalitionspräferenz. Würde heute gewählt, wären CDU und SPD mit jeweils 27 Prozent der Stimmen gleichauf, die FDP käme auf 12, die Grünen auf 17 Prozent, AfD und Linke erreichten 7 bzw. 4 Prozent. Verfehlen die Linken den Einzug in den Landtag, wäre eine regierungs­fähige Mehrheit bei 45 Prozent der Stimmen erreicht. Somit hätten neben einer großen Koalition aus SPD und CDU nur Dreier-Bündnisse eine Mehrheit – eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP (56 Prozent) oder ein Ampel-Bündnis aus SPD, FDP und Grünen (ebenfalls 56 Prozent).

Kommentar: Schlechtes Zeugnis

Wenig Zustimmung für die Spitzenkandidaten, geringes Zutrauen in die Problem­lösungskompetenz der Parteien: Fünf Monate vor der Landtagswahl stellt der „NRW-Check“ der Politik ein schlechtes Zeugnis aus. Anders formuliert: Mit Blick auf den 15. Mai ist alles offen. CDU und SPD mit jeweils 27 Prozent gleichauf – eine Neuauflage von Schwarz-Gelb ist gegenwärtig sehr unwahrscheinlich, Rot-Grün hat aktuell ebenfalls kei­ne Mehrheit.

Womöglich steuert auch NRW auf ein Dreier-Bündnis zu. Sicher ist: Auf den noch neuen Minister­präsidenten Hendrik Wüst (CDU) wartet genauso viel Ar­beit wie auf SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty. Dabei hat Laschet-Nachfolger Wüst den Vorteil, sich als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz vor allem im Kampf gegen Corona bewähren zu können und sich damit zugleich bekannter zu machen.

Das beschert ihm freilich auch großen Druck, denn für die meisten Befragten ist die Pandemie mit all ihren Folgen das mit Abstand größte Problem in NRW. Und gerade hier ist die Unzufriedenheit mit der Regierung groß. Vor allem an FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer scheiden sich die Geister, wie sich jüngst wieder am Hin und Her bei der Maskenpflicht im Unterricht gezeigt hat. Und das Durch­­ein­ander, dass das Gesundheitsministerium von Karl-Josef Laumann (CDU) in puncto Frist für die Boosterimpfung verursacht hat, ist ebenfalls alles andere als hilfreich.



Kutschaty hat zuletzt vom allgemeinen Trend profitiert. Doch ein geliehenes Hoch birgt stets unkalkulierbare Gefahren: Denn wie lange die Ampel-Koalition in Berlin den Reiz des Neuen ausstrahlt und konfliktarm regiert, ist ungewiss. Was den insgesamt vierteiligen „NRW-Check“ nur umso interessanter macht: Die Ergebnisse der zweiten Umfragewelle gibt es Ende Januar.

Von Ulrich Windolph