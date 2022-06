Schlotterbeck mit viel Vorfreude: «Können Großes erreichen»

Dortmund (dpa)

Neuzugang Nico Schlotterbeck geht mit großer Vorfreude seine neue Aufgabe bei Borussia Dortmund an. «Die Fans, das Stadion - das imponiert mir. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf», sagte der Fußball-Nationalspieler in einem vom BVB am Samstag veröffentlichten Video. «Ich will hier in den nächsten Jahren meine Top-Leistungen abrufen. Mit den Fans im Rücken können wir was ganz Großes erreichen.»

Von dpa