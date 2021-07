«Schnüss-Läppche drare»: rheinische Corona-Kampagne

«Schnüss-Läppche drare», auf hochdeutsch: «Mundschutz tragen» - mit diesem Satz wirbt Düsseldorf seit dieser Woche in der Stadt für die Corona-Maßnahmen. An rund 50 digitalen Werbeflächen werden laut Verwaltung auch die Slogans «Teste losse» («Testen lassen») und «Impfe jonn» («Impfen gehen») ausgespielt.

In den vergangenen Wochen hatte die Stadt zunächst in mehreren Fremdsprachen für die Corona-Maßnahmen getrommelt. Nach der Idee eines Düsseldorfer Experten - der auch für die «Übersetzung» sorgte - nun auch in Mundart. «Unsere Kampagne soll zeigen, dass wir Rheinländerinnen und Rheinländer auch im Kampf gegen die Pandemie zusammen halten und uns gemeinsam gegen die weitere Verbreitung des Virus stemmen», so Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU).