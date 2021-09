«Schon stark»: Pochers ziehen bei Pietro Lombardi ein

Köln (dpa)

Comedian Oliver Pocher hat sich gerührt von der Hilfe seines Freundes und Sängers Pietro Lombardi (29) gezeigt, mit seiner Familie nach der Flutkatastrophe bei ihm zu wohnen. «Das ist schon stark», sagte der 43-Jährige in einem RTL-Interview am Donnerstag. Lombardi tauschte demnach sein 400 Quadratmeter großes Haus in Köln gegen ein Hotelzimmer ein - weil die Flut im Juli das Pocher-Haus überflutet hatte. «Er hat uns wirklich in einer absoluten Notsituation geholfen», verriet Pocher dem TV-Sender.

Von dpa