Schüler von Güterzug erfasst: Schwer verletzt

Köln (dpa/lnw)

Ein 15-jähriger Schüler ist am Mittwochnachmittag an einem Bahnübergang im Kölner Stadtteil Ossendorf von einem Güterzug erfasst und schwer am Kopf verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa