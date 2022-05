Täter nach Geldautomatensprengung auf der Flucht

Ibbenbüren (dpa)

Erneut sind nach der Explosion eines Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen Schüsse gefallen. Gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen hatten Gangster einen Geldautomaten in Ibbenbüren gesprengt - und durchbrachen auf ihrer Flucht eine Polizeisperre.

Von dpa