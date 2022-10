Schüsse aus Auto auf Gruppe: Tatverdächtiger gefasst

Dortmund (dpa/lnw)

Die Polizei hat den mutmaßlichen Schützen gefasst, der in Dortmund aus einem Auto auf eine Personengruppe gefeuert haben soll. Ein Spezialeinsatzkommando habe den 28-Jährigen am Dienstag in der Wohnung seiner Lebensgefährtin festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Er kam wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Von dpa