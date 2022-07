Schüsse aus Fahrzeug bei Hochzeitsfeier: Kripo ermittelt

Oberhausen (dpa/lnw)

Zwei Männer sollen am Donnerstagabend in Oberhausen aus einem Auto heraus Schüsse abgegeben haben. Das Auto mit Dortmunder Kennzeichen samt zweier männlicher Insassen im Alter von 24 und 61 Jahren sei von den alarmierten Einsatzkräften vor Ort angetroffen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Darüber hinaus sei eine Vielzahl von Patronenhülsen, die vermutlich aus einer Schreckschuss- beziehungsweise Signalwaffe abgefeuert wurden, auf der Straße gefunden worden.

Von dpa