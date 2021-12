Schüsse bei Raubüberfall auf Feinkostgeschäft in Köln

Köln (dpa/lnw)

Bei einem Raubüberfall auf ein Feinkostgeschäft auf dem Kölner Großmarkt sind nach Angaben der Polizei Schüsse gefallen. Eine der drei maskierten Männer soll am frühen Donnerstagabend mit einem Sturmgewehr in die Luft geschossen haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sollen die drei mutmaßlichen Täter in einem Auto geflüchtet sein.

Von dpa