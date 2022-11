Schüsse nach Tankbetrug: Mann nach zwei Wochen geschnappt

Marienheide/Hagen (dpa/lnw)

Nach zwei Wochen Fahndung hat die Polizei den Mann erwischt, der in Hagen nach einem Tankbetrug geflüchtet und dabei von einer Beamtin beschossen worden ist. Der 28-Jährige sei am Freitagmorgen in Marienheide (Oberbergischer Kreis) festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Von dpa