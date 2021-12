Schüsse: Verdächtiger in den Niederlanden festgenommen

Hückelhoven (dpa/lnw)

Mehr als ein Jahr nach Schüssen auf einen Mann und seine Tochter in Hückelhoven im Kreis Heinsberg haben Ermittler einen Tatverdächtigen in den Niederlanden festgenommen. Es handle sich um einen 35-Jährigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Spezialkräfte der niederländischen Polizei hätten ihn in der vergangenen Woche in der Region Zaanstreek nördlich von Amsterdam festgenommen. Er sitze in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten aber weiter an.

Von dpa