Schuhe und Hosen: Willi Herrens Nachlass wird versteigert

Köln/Krefeld (dpa)

Willi Herrens ausgelatschte Sportschuhe und Quietsche-Entchen: Mehr als ein Jahr nach dem Tod des Sängers und Schauspielers wird dessen Nachlass meistbietend versteigert. Bei der Online-Auktion können Interessierte bis Ende September auf rund 660 Dinge aus seinem persönlichen Besitz bieten, wie der Geschäftsführer der Krefelder «Auktions Service West GmbH», Michael Blum, am Donnerstag sagte. Bereits einen Tag nach dem Start der Auktion waren für einige Dinge schon Gebote abgegeben worden. Herren, bekannt geworden als Serien-Fiesling Olli Klatt in der «Lindenstraße» und Sänger von Mallorca-Partyschlagern, war im April 2021 mit 45 Jahren tot in seiner Kölner Wohnung gefunden worden.

Von dpa