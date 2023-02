Inflation und steigende Energiekosten: Die Zahl der Menschen, die in finanzielle Schieflage geraten, wächst. Die Schuldnerberatungen werden nicht mehr nur von Empfängern von Bürgergeld besucht.

Immer mehr Rentner in Deutschland kämpfen mit Schulden. (Symbolbild)

Immer mehr Menschen in NRW, darunter eine steigende Zahl von Senioren, geraten in Zeiten von Inflation, hohen Lebenshaltungs- und Energiekosten in die Schuldenfalle. Die finanzielle Überbelastung habe die Mitte der Gesellschaft erreicht.