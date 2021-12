Schule am Niederrhein nach Kellerbrand vorerst geschlossen

Goch (dpa/lnw)

Nach einem Brand im Keller einer Hauptschule in Goch am Niederrhein ist das Schulgebäude bis auf Weiteres nicht nutzbar. Aus bislang unklarer Ursache war in einem Kellerraum am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie das Personal habe sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit befunden, teilte die Feuerwehr mit.

Von dpa