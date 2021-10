Schulen: Keine Wahl bei der Maskenpflicht, Kinder schon

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Aussetzen der Maskenpflicht im Unterricht zum 2. November kann nicht von den Schulen in Nordrhein-Westfalen ausgehebelt werden. Einzelne Schüler haben aber Entscheidungsfreiheit. Das hat das Schulministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf klargestellt. «Die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht gilt landesweit. Schulen dürfen keine eigenen Regelungen erlassen», hieß es aus dem Ministerium. «Dessen ungeachtet können Schülerinnen und Schüler individuell für sich entscheiden, weiterhin eine Maske zu tragen.»

Von dpa