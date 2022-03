Schulministerium: Krieg in Ukraine behutsam thematisieren

Düsseldorf (dpa/lnw)

Schulen sollten den Krieg in der Ukraine behutsam thematisieren, um Kindern und Jugendlichen «sozialen und psychischen Halt» zu bieten. Dazu hat das nordrhein-westfälische Schulministerium am Montag allen Schulleitungen in NRW geraten. Der russische Einmarsch führe in großen Teilen der Schulgemeinde zu Unsicherheiten und Ängsten und werfe für alle Beteiligten schwer zu beantwortende Fragen auf, hieß es in einer Rundmail aus Düsseldorf.

Von dpa