Schulstart: Mehr Kinder aus Ukraine an NRW-Schulen

Zum Beginn des neuen Schuljahres hat sich die Zahl der ukrainischen Kinder und Jugendlichen an den Schulen in Nordrhein-Westfalen erhöht.

Grundschüler aus der Ukraine sitzen in einem Klassenzimmer.

Derzeit sind 32.257 Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine im Land registriert. Das seien rund 7500 mehr als vor den Sommerferien, berichtete das Online-Portal nw.de der Bielefelder Tageszeitung «Neue Westfälische» unter Berufung auf das NRW-Schulministerium. Vor den Ferien seien 24.662 ukrainische Kinder und Jugendliche an den Schulen gemeldet gewesen. Insgesamt gibt es nach Angaben des Ministeriums zum Schulstart in NRW rund 70.000 neu zugewanderte Kinder in der Schülerschaft. Somit stamme etwa die Hälfte aus der Ukraine.